Stonehenge had de akoestiek van een gigantische badkamer

Meestal gaat onderzoek naar Stonehenge over de architectuur van het 4000 jaar oude bouwwerk. Maar onderzoekers hebben Stonehenge nu ook digitaal opnieuw opgebouwd en daarna geanalyseerd hoe de akoestiek van de constructie vroeger was.'Wat deze nieuwe VR-techniek biedt is de mogelijkheid om terug te keren en te zien en horen hoe de plek eruit zag in het verleden', vertelt Dr. Rupert Till van de Universiteit van Huddersfield. De virtuele tour herstelt Stonehenge tot lang voordat het bouwwerk eruit zag zoals we dat nu kennen en tot lang voordat bouwsels als wegen de akoestiek van Stonehenge be´nvloedden, vertelt redacteur Iwan Verrips.Volgens Till klonk Stonehenge een beetje als een gigantische badkamer. 'Dit was een van de weinige door mensen gemaakte plekken waar je dit soort akoestische effecten hoorde', vertelt hij. En dat is niet zo gek, want in die tijd bestonden er nog geen grote stenen gebouwen. Er zou vooral een bijzondere echo te horen zijn geweest.Voor de app heeft Till een soundtrack ontwikkeld met neolithische muziek, gemaakt met prehistorische instrumenten zoals dierenhoorns en fluiten gemaakt van beenderen. Of Stonehenge specifiek voor zijn bijzondere akoestiek gebouwd is, of dat het toeval is, weet Till niet zeker.