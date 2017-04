Kitten leert water drinken

Dit is het verhaal van een kat, een kitten en een hele warme zomer. De dieren brachten heel wat uurtjes door in de zon en moesten daarom genoeg drinken.De moederpoes zat bij haar kitten en dronk water uit een bakje, dat het baasje voor hen had neergezet. Er was echter een probleem, de kitten had nog nooit water gedronken en wist niet hoe dit moest!Als de moederpoes ontdekt dat haar kitten een probleem heeft, besluit ze om het even voor te doen.De gezichtsuitdrukkingen van de kleine kitten zijn liever dan we ooit hebben gezien. Het is een prachtig moment tussen moeder en dochter dat de eigenaar van de beestjes op video heeft vastgelegd, zodat we dit mooie moment allemaal kunnen zien. En we zijn hem erg dankbaar!