Leden motorclub helpen mishandelde kinderen

Dit is het verdrietige verhaal van een 10-jarig meisje, die voortdurend geslagen en mishandeld werd door haar stiefvader. Haar dochter veranderde in korte tijd in een teneergeslagen meisje, die niet meer durfde te slapen en te eten. Maar het duurde 5 jaar voordat zij haar verhaal durfde te vertellen.De angst voor extra mishandeling door haar stiefvader was te groot. Maar uiteindelijk durfde het inmiddels 15 jarige meisje haar moeder om hulp te vragen. Haar moeder was in shock en vroeg hulp van buiten de familie. En dat kwam uit de meest onverwachte richting.Ze riep de hulp in van een bende van superhelden in leer, die met het motto: “Geen kind verdient het om in angst te leven” werken. Uiteindelijk voelde het meisje zich weer veilig, nadat zij 24 uur per dag werd beschermd.Zodra een kind om hulp vraagt, gaat deze organisatie tot het uiterste om ervoor te zorgen dat het kind zich weer veilig voelt, en dat is geweldig om te zien.