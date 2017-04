Australier klaagt museum aan na levensgevaarlijk sprintje

Al jaren kunnen bezoekers van het museum Scienceworks in Melbourne het virtueel opnemen tegen de Australische sprintster Cathy Freeman. Een 44-jarige man klaagt het museum nu aan omdat hij levensgevaarlijk gewond raakte toen hij een sprintje trok.Om te illustreren hoe snel Freeman loopt, kunnen bezoekers op een nagebouwde atletiekbaan van 10 meter lang proberen oplichtende foto's van de olympisch kampioene in te halen. De afgelopen jaren namen duizenden het al tevergeefs op tegen de sprintster.Tijdens een bezoek met zijn vrouw en twee kinderen wilde Dean Smith ook wel eens een poging wagen. Na een proefrondje gaf hij alles om Freeman in te halen. Daarbij knalde hij vol op de muur in het verlengde van de baan.Smith brak een nekwervel, zijn schedel en een rib. Een jaar later heeft hij nog altijd last van pijn en verdoofde handen en armen. Ook is hij nog altijd arbeidsongeschikt."Ik weet nog steeds niet precies wat er gebeurd is, het is allemaal nog vaag", zegt Smith tegen Australische media. "Na de finishlijn had ik door dat ik niet kon stoppen. Ik vroeg me af 'Wat ga ik raken?', omdat het zo donker was. Toen zag ik dat het de muur zou worden."Volgens Smith was het museum nalatig doordat er geen waarschuwingen stonden, de muur niet was bekleed met zacht materiaal en de verlichting slecht was. Hij wil een schadevergoeding van onbekende hoogte.Smith zegt dat hij bijna verlamd was geweest. "Ik ben blij dat ik nog kan lopen."