Indiase baby van acht maanden weegt zeventien kilo

Ze is pas acht maanden oud, maar Chahat Kumar weegt nu al zeventien kilo. Een gewicht gangbaar voor een kind van vier. Haar radeloze ouders kunnen de noodzakelijke hulp aan hun extreem zwaarlijvige baby niet bekostigen.,,Dit is niet onze fout, God heeft haar die aandoening gegeven'', vertelt moeder Reena aan de Britse krant The Sun. Volgens vader Surjat Kumar werd Chahat gezond geboren, maar begon het kind na vier maanden in eens in rap tempo aan te komen. ,,We begrijpen er niks van. Haar gewicht neemt met de dag toe.''Volgens het stel heeft het kind een ongebreidelde eetlust. ,,Ze eet vier keer zoveel als een gemiddelde baby. Als we haar niets geven, begint ze te huilen.'' Omdat Chahat inmiddels zo zwaar is, kunnen ouders Surjat en Reena nog nauwelijks op pad met hun dochter.Chahat Kumar is slechts acht maanden oud en toch weegt ze al zeventien kilo.Omdat Chahat extreem zwaarlijvig is, heeft ze last van ernstige ademhalingsproblemen en slapeloosheid. Lokale arts Vasudev Sharma: ,,Dit is de eerste keer dat ik het gewicht van een baby zo omhoog zie schieten.'' Sharma adviseert de ouders om hun kind naar een specialist in het ziekenhuis van dichtstbijzijnde stad Amritsar te brengen, maar daar heeft de familie geen geld voor.Toch zal er op korte termijn iets moeten gebeuren, benadrukt Sharma. ,,We moeten haar gewicht weer onder controle krijgen. Op dit moment werkt ze de hoeveelheid van een tienjarige naar binnen en dat wordt alleen maar meer.''Ondanks alle tegenslag hoopt Reena op een mooie toekomst voor haar dochter. ,,We willen gewoon dat ze gezond en gelukkig wordt, net zoals andere kinderen.''