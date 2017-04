Ziekenhuis koopt en steelt babys

In India is een ziekenhuis in opspraak gekomen nadat bleek dat het baby's van arme alleenstaande moeders stal om door te verkopen aan rijke kinder

15-04-2017 17:59:59 HHWB

Gelukkig gaar het nu eens over India en niet over China of Rusland....

15-04-2017 19:51:37 merlinswit

Verkoop met toestemming van de ouders is al erg, maar als je zo arm bent, kan je dat soort keuzes maken. Condooms etc. zijn niet overal verkrijgbaar en seks is een "recht" dat mannen daar nog menen te hebben. Door een kind te verkopen kan je de andere kinderen net wat beter eten geven of naar school sturen oid. Met de hoop dat het verkochte kind bij goede en rijkere ouders terecht komt, zodat het een betere toekomst heeft, dan wanneer je het kind zelf half verhongerend op laat groeien.



De vrouwen zijn helaas van de onderste klassen en hebben geen scholing gehad. Van oudsher hebben die geleerd dat wat de arts zegt, op gevolgd dient te worden. Je mag en kan de arts nooit tegen spreken. Gelukkig leven wij volgens andere normen en waarden.



