Opmerkelijk insect in Limburgse moestuinen

Ben je dit beestje al tegengekomen in je moestuin? Het gaat om een zeldzame veenmol. De laatste dagen laat het insect, dat half mol en half krekel is, zich opmerken in enkele Limburgse moestuinen. De oorzaak? De veenmol vindt door het warme weer van de voorbije weken geen voedsel meer onder de grond.