Hond gered uit rioolbuis

Brandweerlieden hebben een hondje gered die vast zat in een rioolbuis in Wilp. De viervoeter kroop de tunnel in tijdens het uitlaten omdat hij ergens van schrok.



Waar Flaco, zoals de hond heet, van schrok is niet duidelijk. Tijdens het uitlaten trok hij zich los, rende hij twee weilanden over en kwam hij vervolgens vast te zitten in een naastgelegen rioolbuis.



Zijn baasje probeerde hem te lokken met hondensnoepjes, maar dat hielp niet. Omdat de tunnel half onder water stond, belde de hondeneigenaar uiteindelijk de hulpdiensten.



Een brandweerman klom in een waterdicht pak de pijp in en kwam er aan de andere kant weer uit met Flaco.



De viervoeter kan nu thuis bijkomen van zijn avontuur.

