Man rijdt over been van vrouw heen

Op de Burgemeester van Baaklaan in Wilnis is dinsdagmiddag een man over zijn eigen vrouw gereden.De vrouw liep nog even terug naar de woning om iets te pakken. Toen zij voor de auto liep gaf de man plotseling gas en reed over het been van de vrouw heen. De vrouw raakte gewond en ook de man voelde zich niet lekker worden. Twee ambulances kwamen ter plekke om de slachtoffers te behandelen.