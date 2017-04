Schorpioen in schoen steekt vrouw in Duits hotel

Een schorpioen is nou niet meteen het eerste dier waar je je zorgen om maakt als je naar Duitsland gaat. Toch is een vrouw in een hotel in Hamburg door een schorpioen gestoken.



De schorpioen zat in haar schoen, maar dat had ze niet door. Toen ze haar schoen wilde aantrekken, sloeg het dier toe en stak de vrouw. Het gaat om een zandschorpioen die normaal gesproken voorkomt in Noord- en Midden-Amerika en waarvan de steek dodelijk kan zijn.



Nadat ze was gestoken, lukte het de vrouw nog wel om het dier onder een omgekeerd glas vast te zetten. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met haar gaat is niet bekend.



Een specialist van de brandweer heeft het ongeveer vier centimeter lange dier in een speciale doos naar een dierenopvang gebracht. De politie onderzoekt hoe de schorpioen in het hotel terecht is gekomen.

