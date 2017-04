Burger King trollt TV kijker: reclame roept voice-assistent in Android-mobieltje aan

Burger King heeft de stem-zoekfunctie in de telefoons van televisiekijkende Amerikanen weten te activeren. In een nieuwe reclame schakelde het opzettelijk de stemassistent van Google in door het commando ‘ok Google’ te gebruiken. (Zoals Apple-telefoons ‘Hey Siri’, kennen)



In de commercial zegt een Burger King-medewerker dat een reclame van vijftien seconden niet lang genoeg is om uit te leggen wat een Whopper Burger is. “Ok Google, what is a Whopper Burger?”, vraagt hij vervolgens. Volgens The Verge reageerden smartphones hierop en zorgde het stemcommando ervoor dat er informatie van de Wikipedia-pagina van de Whopper werd uitgesproken.



Google greep binnen drie uur in en heeft zijn software nu zo aangepast dat het niet meer reageert op de bewuste commercial. Gebruikers kunnen nog wel zelf aan hun telefoon vragen wat een Whopper is.

Reacties

14-04-2017 12:39:21 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.392

OTindex: 2.889

Geniaal!!!!!!! Eindelijk een reclame waar ik om kan lachen.



14-04-2017 13:45:09 allone

Stamgast



WMRindex: 26.945

OTindex: 56.796

@merlinswit : blijkbaar kon niet iedereen er om lachen

