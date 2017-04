Weggeschoten Schotse voetbal legt 1800 kilometer af

Een in Schotland kwijtgeraakte voetbal heeft een wel héél opmerkelijke reis afgelegd. Het speeltuig werd uiteindelijk teruggevonden, maar wel liefst 1800 kilometer verderop.



Tijdens een wedstrijd van de Onder-19 van de lokale club Bank O'Dee FC, die zo heet omdat het direct aan de Dee-rivier ligt, werd een bal tijdens een wedstrijd ver over het hek heen het water in geschoten. Die bal werd lange tijd niet teruggevonden, totdat de club bericht kreeg uit het buitenland.



De Schotse club ontving namelijk een e-mail van ene Johnny Mikalsen, uit Noorwegen. ,,Jullie hebben waarschijnlijk een van de hardst schietende spelers ter wereld in de gelederen'', begon hij zijn schrijven. ,,Een vriend van me heeft de bal met jullie clubnaam gevonden bij onze kust. Wij komen uit Vanna, een eiland tien kilometer ten noorden van Tromsø. De bal is wat vies, maar nog prima te gebruiken'', zo meldt Mikalsen nog.



Het vermoeden bestaat dat de bal via de Dee in de Noordzee terecht is gekomen, en vervolgens langs de Noorse kust is afgedreven naar Vanna. De club laat bij monde van secretaris Tom Ewan weten dat de meeste ballen die in de rivier verdwijnen nooit meer worden gevonden, maar dat de club overweegt de Noorse vinders als eregasten uit te nodigen om de bal te komen overhandigen.

Reacties

14-04-2017 12:31:11 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.821

OTindex: 13.708



De algemene stroming in de Noordzee loopt langs de Engelse kust om de zuid, en dan via de Belgische en Nederlandse kust weer noordwaards. Als het ding er dan slaagt om het Skagerrak over te steken komt 'ie bij de Noorse kust weer in een noordgaande terecht. Uiteindelijk kan hij dan met het tij op Qua stroming heel goed mogelijk.De algemene stroming in de Noordzee loopt langs de Engelse kust om de zuid, en dan via de Belgische en Nederlandse kust weer noordwaards. Als het ding er dan slaagt om het Skagerrak over te steken komt 'ie bij de Noorse kust weer in een noordgaande terecht. Uiteindelijk kan hij dan met het tij op Vanna aanspoelen.

14-04-2017 13:44:29 allone

Stamgast



WMRindex: 26.945

OTindex: 56.796

goed schot

14-04-2017 13:50:06 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.896

OTindex: 678

@allone , een goed schot is volgens mij als die bal in het doel beland.

14-04-2017 13:51:41 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.471

OTindex: 53.631

@allone :

goed schot

Van een goede Schot?

