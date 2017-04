Wandelaarster redt mannen uit vrachtwagen

Een wandelaarster hoorde zaterdag klopgeluiden in de geparkeerde aanhanger van een truck in Düren bij Aken. De vrouw alarmeerde de politie. Die brak de aanhanger open en ontdekte zes mannen met verschijnselen van uitdroging en uitputting.



De mannen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Na behandeling in het ziekenhuis konden de mannen worden verhoord.



De mannen van 17 tot 32 jaar oud verklaarden afkomstig te zijn uit Pakistan en Afghanistan en waren vermoedelijk al enkele weken opgesloten in de vrachtwagen onderweg. Zij hebben asiel aangevraagd in Duitsland. De chauffeur van de truck, een 61-jarige Turk, is aangehouden.

