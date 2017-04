Patiente vertrekt uit ziekenhuis met infuus in hand

De politie in Maaseik kreeg dinsdagmiddag een melding dat er een patiŽnte met een infuus uit het ziekenhuis zou zijn ontsnapt.



Het personeel van het ziekenhuis in Maaseik sloeg rond 10:35 uur alarm. De patiŽnte werd behandeld op de eerste hulp, maar was opeens verdwenen.



De vrouw, die al een infuus had gekregen bleek het ziekenhuis om een onbekende reden te hebben verlaten. Omdat ze zonder toestemming was vertrokken, werd de hulp van de politie ingeroepen. Die kamden samen met ambulancemedewerkers de omgeving uit in de hoop de patiŽnte terug te vinden.



Na een half uur werd de vrouw even verderop aangetroffen. Ze werd in de ambulance weer teruggebracht naar het ziekenhuis.



Het gebeurt maar zelden dat ziekenhuismedewerkers de hulp van de politie inschakelen.

Maar het is idd wat vreemd om met een infuus het ziekenhuis uit te wandelen. "ontsnapt" klinkt alsof ze in de gevangenis zat..Maar het is idd wat vreemd om met een infuus het ziekenhuis uit te wandelen.

@allone : Ach met pijnstillers, kan ik ook de weg flink kwijt zijn. Laat staan dat ik weet waarom ik ergens zou moeten blijven. Misschien reageert zij ook zo.

