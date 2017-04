Handrem vergeten: vrachtwagen rijdt snelweg op

Een vrachtwagen is zonder chauffeur de snelweg op gereden bij het Engelse Stoke-on-Trent. De bestuurder was zijn truck op de handrem vergeten te zetten. Hij rende er nog achteraan, maar het voertuig rolde de oprit van de snelweg af en belandde in de vangrail. Wonder boven wonder werden er geen andere auto's geraakt.