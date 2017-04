Zwartemeer raakt al jarenlang niet gebruikte abri nu toch kwijt

Het dorp Zwartemeer raakt binnen afzienbare tijd een bushokje kwijt. In het grensdorp van de gemeente Emmen zal waarschijnlijk niemand daar een traan om laten. Het bewuste bushokje aan De Doorlaat wordt namelijk al jarenlang niet meer gebruikt.De bus rijdt vanwege een aanpassing van de routes niet meer door deze straat. Omdat voor het bushokje reclamecontracten waren afgesloten, werd de abri wel steeds voorzien van nieuwe posters. Vorig jaar liet de gemeente Emmen al weten dat de abri zou verhuizen naar Klazienaveen, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Volgens Alieke Wijnholds, woordvoerster van de gemeente, is de verhuizing echter nu echt aanstaande. Het plan is nog altijd om het bushokje naar Klazienaveen te brengen.