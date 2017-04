Noorwegen bouwt tunnel voor grote schepen

De tunnel wordt zon 1,7 kilometer lang en stelt schepen in staat om de gevaarlijke Stadhavet-zee te mijden.De tunnel gaat dwars door gebergte heen en vereist de verplaatsing van zon drie miljoen kubieke meter gesteente. Met de bouw ervan die al in 2019 van start kan gaan is een slordige 2,7 miljard Noorse kronen (zon 294 miljoen euro) gemoeid.Maar dan heb je ook wat: een 1,7 kilometer lange tunnel die zon 37 meter hoog en 26,5 meter breed wordt. En dankzij die tunnel kunnen boten de gevaarlijkste wateren voor de kust van Noorwegen de Stadhavet-zee vermijden.Als het allemaal voorspoedig gaat, kan de bouw van de tunnel al in 2019 beginnen. De tunnel zou dan zon vier jaar later ergens begin 2023 open kunnen gaan.Schepen die tot zon 21,5 meter breed zijn, kunnen dan van de tunnel gebruik gaan maken. Omdat de schepen enige afstand moeten houden (minimaal 400 meter) kunnen er tot vijf schepen per uur door de tunnel varen.