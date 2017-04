Boswachter op Vlieland vindt 20 jaar oude flessenpost

Een boswachter op Vlieland heeft tijdens een strandopruimactie een wel heel bijzondere vondst gedaan. Want flessenpost wordt wel vaker gevonden, maar de fles die Pieter Schaper aantrof, was maar liefst twintig jaar oud.In de kleine, plastic fles zat een brief van de toen 10-jarig Susie. Het Britse meisje gooide in 1997 de fles in de zee. Die heeft er dus twintig jaar over gedaan om te worden gevonden.Boswachter Pieter Schaper vond de fles tijdens een schoonmaakactie. "Het is zeer waarschijnlijk dat het flesje destijds redelijk snel op het strand is aangespoeld en vervolgens onder het zand is verdwenen. Bij de laatste Noordwesterstorm is een stuk strand afgeslagen en op die plek vond Pieter het flesje terug, geheel intact", schrijft collega-boswachter Anke Bruin-Kommerij op de site van Staatsbosbeheer.Op het briefje had Susie ook haar adres geschreven, en de vinder opgeroepen contact op te nemen. Pieter en Anke gingen direct op zoek naar de vrouw. Gisteravond was het zover: Anke kreeg via Twitter een berichtje van de inmiddels 30-jarige Susie. "Het was alsof we elkaar al jaren kenden. Erg leuk."Susie is van plan om naar Vlieland te komen. Ze wil graag helpen met een schoonmaakactie. "Dan kunnen we haar de brief en het plastic flesje teruggeven, zodat ze niet meer klachten krijgt over het vervuilen van de zee", knipoogt de boswachter.