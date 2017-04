Rapper vlucht zwemmend voor hoge rekening

Een Australische rapper heeft een nat pak opgelopen bij een vermeende poging te ontkomen aan een hoge rekening. De man propte zich vol in een restaurant in Main Beach en dook volgens Australische media vervolgens in zee.



De vluchtpoging van rapper 2pec mislukte jammerlijk. Agenten op een jetski achterhaalden de wanbetaler en sloegen hem in de boeien. De 33-jarige musicus ging niet met een lege maag de cel in: hij had naar verluidt onder meer twee kreeften en zes oesters verorberd bij het restaurant.



De totale kosten van het etentje bedroegen ruim 600 dollar (424 euro). De rechter in Queensland kon maandag haar oren niet geloven toen ze hoorde hoeveel de man had gegeten. "Mijn god. In zijn eentje?", reageerde de verblufte magistraat.



De rapper ontkent overigens dat hij wegrende voor de rekening. Hij zou een vriendin te hulp zijn geschoten die op het punt stond te bevallen. Ook stelde 2pec dat de kreeft niet goed bereid was. De uitbaters van het restaurant ontkennen dat met klem.

