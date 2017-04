Wondermateriaal grafeen lost mogelijk drinkwaterprobleem op

Wetenschappers hebben ontdekt dat wondermateriaal grafeen mogelijk een oplossing biedt bij het wereldwijde drinkwatertekort. Van grafeen is een zeef gemaakt waarmee zout uit zeewater gefilterd kan worden.Grafeen is het dunste en tegelijkertijd ook sterkste materiaal dat er bestaat. Het is gemaakt van koolstof en slechts n atoomlaag dik. Het materiaal geleidt warmte en elektriciteit supergoed en is daarom met name voor elektronicaproducenten heel interessant, denk bijvoorbeeld aan de productie van computerchips of touchscreens van smartphones. In de medische wereld kan het worden gebruikt om virussen of drugs in het lichaam op te sporen.Er zijn echter meer toepassingen. Zo lukte het wetenschappers van de Universiteit van Manchester een membraan van grafeen te maken om water te ontzouten. Een artikel in Nature Nanotechnology beschrijft de werking als een filter met porin zo groot als atomen. Volgens professor Rahul Nair is het een belangrijke stap in nieuwe ontziltingstechnieken. ,,Schoon drinkwater wordt zo voor miljoenen mensen bereikbaar. Het moet mogelijk zijn om veel meer van dit soort filters te maken, zegt hij tegen het Amerikaanse Newsweek.Hoewel grafeen in 2004 voor het eerst werd geproduceerd, is het nog steeds lastig om het in grote hoeveelheden te maken. De productie is namelijk erg duur. Mogelijk komt daar binnenkort verandering in. De TU Delft denkt een manier te hebben gevonden waarmee het materiaal sneller en duizend keer goedkoper gemaakt kan worden.