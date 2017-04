Paasvuur Dronten afgelast vanwege vogelnestje

In Dronten is een paasvuur afgelast vanwege een koolmees. De vogel heeft een nestje gebouwd in de stapel. De zes meter hoge bult op het landgoed Roggebotstaete is nu een broedplaats.



Lennard Duijvestijn van het landgoed baalt, maar kan er stiekem ook om lachen. "We hebben een grote bult gemaakt en wilden iedereen uitnodigen. En toen kwam die vogel", zegt hij tegen Omroep Flevoland.



Het landgoed laat de koolmees lekker broeden. "Het paasvuur stellen we maar even uit en als alle eitjes uitgekomen zijn en de beestjes uitgevlogen zijn, steken we alsnog de fik er in."

12-04-2017 11:22:00 stora

Ik vind die koolmees die broedt ook leuker dan een fik.

Ik hoorde vroeger wel eens dat iemand uit de kool is getrokken, maar hoe zou een koolmees nou aan zijn naam komen?



