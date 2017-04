Ambtenaren keken porno op hun werk

Uit een recent onderzoek is gebleken dat honderden federale ambtenaren betrapt zijn op het kijken naar porno op het werk, met inbegrip van het bekijken van kinderporno.

NBC News 4 bericht dat in Washington, DC, er de laatste vijf jaar meer dan 100 "flagrante" gevallen zijn geweest waarin federale beambten gedurende de werkdag porno zaten te kijken waardoor er een onderzoek naar hun porno gewoonten op het werk werd gestart. Het rapport baseeert zich op gegevens die door middel van Freedom of Information Act uit 12 afzonderlijke overheidsinstellingen werd verkregen.

Het ging daarbij onder andere over werknemers die toegegeven hebben dat ze zes uur per dag bezig waren met het surfen van illegale foto's en video's en het opslaan van tienduizenden pikante foto's op de desktops van hun kantoor," aldus het rapport.

Uit het onderzoek bleek van meer dan 20 gevallen bij het Ministerie van Justitie in de afgelopen twee jaar, en ook van talrijke gevallen bij de Environmental Protection Agency.

Het rapport vermeldt ook het beruchte geval van een werknemer van de EPA bij het Bureau van Lucht en Straling die, terwijl hij $120.000 aan salaris verdiende, tussen de twee en zes uur per dag porno zat te surfen, daarbij masturbeerde op het werk, en veel bonussen ontving.

De werknemer zei dat hij elke werkdag ‘veel' van zijn tijd besteedde aan het ‘organiseren' van de pornografie hij gedownload had en die hij opsloeg in mappen," volgens de gegevens verkregen door NBC News 4.

In het verslag wordt opgemerkt dat, hoewel het betrapt worden op kijken naar porno "voor medewerkers de mogelijkheid opent om mogelijke disciplinaire maatregelen te nemen," met inbegrip van ontslag, een aantal agentschappen heeft aangekondigd de sancties "flexibel" uit te voeren en kan alleen tot een schriftelijke berisping over te gaan.

Zo werd de werknemer van EPA werd niet ontslagen en bleef hij op de loonlijst staan voor de komende jaren, maar hij werd wel verbannen uit het gebouw. Hij bleef zijn salaris van zes cijfers ontvangen gedurende twee jaar nadat hij gesnapt was, en behield zijn volledige loon, totdat hij met pensioen ging in april 2015.



"Dit is niet alleen een geďsoleerd incident bij één enkele instantie," zei parlementslid Mark Meadows (R., N.C.), die aandringt op regelgeving met een zero tolerance beleid ten aanzien van het bekijken van pornografie op de computers van de overheid. "We blijken het te vinden bij bijna elk overheidsdienst."

Nieuwe gevallen werden ontdekt door NBC News 4 zoals een andere werknemer van de EPA in San Francisco die gemiddeld twee uur per dag porno zat te surfen op het werk en een EPA medewerker in Noord-Carolina, die gedurende drie tot vier uur per dag porno zat te bekijken.

De werknemers bij een kantoor van het Department of Transportation in Washington, DC, dat twee maanden lang werd onderzocht, bleken op de overheid computers te zoeken naar de zoektermen "tiener + ondergoed + blond", "teen + slet + strakke + broek", "orgie + praag + OR + Tsjechisch," en "petite + blonde + tiener."

Een medewerker van het Ministerie van Justitie in Tucson, Arizona, bezocht 2.500 adult websites en downloade meer dan 1.100 pornografische foto's op het werk, hij besteedde het "merendeel van zijn werktijd door met het surfen naar ongepaste websites voor volwassenen."

Een andere ambtenaar van Justitie in Dallas, Texas, keek tussen de vier en zes uur per dag porno op het werk en had "tienduizenden" pornografische foto's op een computer van zijn werk opgeslagen, "waarvan sommige kinderporno zou kunnen geweest zijn."

In diverse andere gevallen ging het ook om kinderporno, zoals bij een werknemer van de FBI in Virginia die expliciete mails uitwisselde met een minderjarige en die niet schroomde om “ongeveer 50 foto's van vermoedelijke kinderporno te ontvangen, op te slaan en te bekijken”.

Het onderzoek had betrekking op de departementen of Transport, Justitie, Binnenlandse Zaken, Arbeid, handel, energie en Health and Human Services, evenals de Amerikaanse Postal Service, NASA, Export-Import Bank, de EPA, en de Social Security Administration

het beruchte geval van een werknemer van de EPA bij het Bureau van Lucht en Straling die, terwijl hij $120.000 aan salaris verdiende, tussen de twee en zes uur per dag porno zat te surfen, daarbij masturbeerde op het werk, en veel bonussen ontving.

Hier zien wij een mooi voorbeeld van iemand die van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt.

Ooit had ik een paar leuke fotootjes op internet gevonden van Europarlementariërs die op hun 'werk' ook 'gewoon' naar schunnige plaatjes zaten te kijken. Of die écht zaten te slapen! Dit alles uiteraard op kosten van de belastingbetaler.

Jammer dat ik die fotootjes niet meer kan vinden.



Ik kijk ook wel eens naar verschrikkelijk pikante plaatjes maar dat doe ik dan wél in mijn vrije tijd.

Dus de momenten dat ze wakker zijn op het werk, kijken ze porno

