Passagier met geweld uit overboekt vliegtuig gezet

Een passagier is in Chicago met geweld uit een vliegtuig gezet. Het toestel van United Airlines was overboekt en de man weigerde vrijwillig zijn stoel op te geven.Een passagier filmde hoe agenten de man uit het vliegtuig zetten. Ze trokken hem uit zijn stoel en sleepten hem door het gangpad naar de uitgang. Medepassagiers reageren geschokt: "Wat doet u? Dit is verkeerd", zegt een vrouw in het filmpje.Volgens de maker van de opname vroeg het vliegtuigpersoneel eerst om vrijwilligers die een andere vlucht wilden nemen. Ze kregen een gratis hotelovernachting en een vergoeding aangeboden. Die was eerst bijna 400 euro en werd later verdubbeld.Omdat geen van de passagiers op het aanbod inging, zei een medewerker van de luchtvaartmaatschappij dat een computer zou bepalen welke passagiers van boord moesten. Een koppel dat geloot was, verliet het vliegtuig zonder verzet. Maar de man die uiteindelijk met geweld het toestel uit gesleurd werd, bleef zitten. Hij zei dat hij een dokter was en dat hij in een ziekenhuis afspraken had met patiŽnten, aldus de filmer tegen de Amerikaanse krant Courier Journal.United Airlines bevestigt dat de vlucht overboekt was. "Een passagier weigerde het vliegtuig vrijwillig te verlaten, waarna we de politie naar de gate hebben geroepen", staat in de verklaring. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij biedt excuses aan voor de overboekte vlucht. Over de manier waarop de man is behandeld, zegt het bedrijf niets.