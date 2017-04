Zwemmen boven een afgrond van 152 meter

Dit doorzichtige zwembad in het Amerikaanse Houston is alleen voor zwemmers met een sterke maag. Door de plexiglazen bodem kijk je maar liefst 152 meter naar beneden op de straten van Houston.Het zwembad ligt op de 40ste verdieping van de luxueuze Market Square Tower. Het doorzichtige deel heeft een bodem van plexiglas met een dikte van 20 centimeter.In een video op YouTube laat een zwemmer zien hoe ver je vanuit het glazen gedeelte naar beneden kijkt.Wie dagelijks gebruik wil gaan maken van dit zwembad, moet wel goed verdienen. De huur van de appartementen in de Madison Square Tower ligt tussen de 2.400 dollar en 25.000 dollar per maand.