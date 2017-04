Roze diamant verbreekt opnieuw veilingrecord

Een roze diamant is sinds vorige week de duurste geveilde edelsteen ooit. De 'Pink Star' verwisselde op een veiling in Hongkong voor 71,2 miljoen dollar (bijna 67 miljoen euro) van eigenaar.De identiteit van de koper is niet bekendgemaakt. De diamant van 59,60 karaat werd eind 2013 voor 68 miljoen Zwitserse Frank (55,2 miljoen euro) verkocht bij veilinghuis Sotheby's in Genève. Het was toen ook al de hoogste prijs die ooit voor een edelsteen was betaald op een veiling.De 'Pink Star' is ook de grootste in zijn categorie die ooit werd gecertificeerd door het Amerikaanse Gemmologisch Instituut. De diamant werd in 1999 in Zuid-Afrika gevonden door het bedrijf De Beers. In ruwe vorm woog de steen 132,5 karaat. Hij werd voor het eerst geveild in 2007. Het is niet bekend hoeveel er toen voor werd betaald.