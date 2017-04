Koe klimt op het dak in Zwitserland

De Zwitser Rolf Steiner moest naar eigen zeggen drie keer kijken voordat hij geloofde wat hij zag. Een koe beklom een boerderij in de Zwitserse hoofdstad Bern en bleef daar een poosje op zijn dooie gemakje staan.Tijdens een rondje fietsen trof Steiner de koe aan op het glibberige dak. 'Ik kon mijn ogen niet geloven', vertelt hij aan de Britse Metro. 'Een koe op het dak'.Eigenaar Dieter Mueller gelooft dat zijn koe op een weg achter het gebouw liep en in haar zoektocht naar gras besloot niet om het gebouw heen te lopen maar eroverheen te gaan. Mueller: 'Zij is altijd al een eigenaardige koe geweest met een geheel eigen willetje'.De boer probeerde haar dan ook tevergeefs van het dak te lokken. 'Ik heb geluk dat ze zelf naar beneden kwam'. De koe kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Mueller mag opdraaien voor de dakpannen die zijn dier heeft verwoest.