Directrice stapt op na onthullend onderzoek van eigen scholieren

Een directrice van een middelbare school in de Amerikaanse staat Kansas heeft afgelopen week haar functie neergelegd, nadat een groep scholieren een schokkende onthulling deed. De leerlingen begonnen voor de schoolkrant een onderzoek naar de recent aangenomen vrouw en ontdekten al snel dat ze flink had gelogen.



Zo was Amy Robertson bijvoorbeeld niet in het bezit van een geldig universiteitsdiploma. De vrouw had naar eigen zeggen aan de Corllins universiteit gestudeerd, maar dat blijkt geen erkende universiteit. Ook was de website van de school niet bereikbaar. ,,En zo waren er nog een aantal dingen die gewoonweg niet helemaal klopten’’, vertelt Connor Balthazor (17), leerling van de Pittsburg High School en redacteur van de schoolkrant Booster Redux aan The Washington Post.



Een uitgebreider onderzoek naar de directrice volgde. Samen met 4 andere leerlingen en een volwassen begeleider spitte Balthazor wekenlang naar de achtergrond van de vrouw. Vorige week werden de resultaten gepresenteerd in een artikel in de schoolkrant. Zo was bijvoorbeeld ook de verblijfplaats van de vrouw niet bekend en zou Corllins een universiteit zijn waar mensen diploma’s en certificaten kunnen kopen tegen een smak geld.



De directrice besloot dinsdag haar functie neer te leggen. ,,Naar aanleiding van de publicatie heeft Robertson besloten af te treden als directrice’’, liet de school weten in een verklaring. ,,De schoolraad heeft haar ontslag aanvaard.’’ Een golf van (internationale) media-aandacht volgde. De scholieren werden neergezet als helden. Hoewel ze meerdere keren te horen kregen dat ze hun neus niet in zaken moesten steken waar deze niet hoorde, besloten ze door te zetten.



Met succes. Ook de school erkent inmiddels dat de vrouw niet in het bezit van een geldig diploma was en daarom eigenlijk niet op de school mocht werken. ,,Ze hebben dit volledig over het hoofd gezien'' zegt Balthazor over de schoolleiding. ,,Je zou verwachten dat iemand dit wel eerder op zou merken.’’



Robertson weigert inhoudelijk commentaar te geven op de onthullingen. ,,Mijn diploma’s zijn goedgekeurd door de Amerikaanse regering en deze beschuldigingen zijn niet op feiten gebaseerd’’, zegt ze tegen de krant Kansas City Star. Toch kon de vrouw tijdens een vergadering, waarin ze op het matje werd geroepen door de schoolleiding, geen geldig afschrift van haar diploma laten zien. De school heeft de leerlingen uitgebreid bedankt voor hun inzet.

Dit is het echte werk, je denkt dat iets niet klopt en je voelt dat er een verhaal in zit en dan ga je dat helemaal uitpluizen.

Jammer dat veel journalisten het zich tegenwoordig makkelijk maken en gewoon verhaaltjes van internet plukt.



