Smartwieg van Ford moet huilbabys laten doorslapen

Radeloos met je baby de auto in stappen en doelloos rondrijden om hem in slaap te krijgen? Het is niet meer nodig, als het aan Ford ligt. De autofabri

Reacties

10-04-2017 17:57:36 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.120

OTindex: 129

S Ik heb nog nooit gehoord dat mensen hun kind in de auto nemen om hem in slaap te laten vallen....



Een betere manier vind ik dat ze hem naar het stadskantoor brengen... ambtenaren weten alles over slapen....

10-04-2017 18:11:25 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.859

OTindex: 673



Ten eerste stoor je de ambtenaren in hun dagelijkse bezigheid en vroeger deden ze dat ook met kinderen en die zijn allemaal ambtenaar geworden> @HHWB , dat is tegenwoordig verboden.Ten eerste stoor je de ambtenaren in hun dagelijkse bezigheid en vroeger deden ze dat ook met kinderen en die zijn allemaal ambtenaar geworden>

10-04-2017 18:28:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.427

OTindex: 53.533

Ach, het is zo moeilijk toch niet;

Baby op de arm, hoofdje op je schouder laten rusten en dan zachtjes rondlopen, zachtjes zingen of praten tegen de baby.

Dat werkte prima bij mijn kindjes.

En even kijken of de kleine geen buikpijn heeft.

10-04-2017 18:32:11 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.859

OTindex: 673



Als ik een kind had gehad zou dat van ellende de hele dag hebben liggen huilen. @Mamsie , sommige mensen kunnen echt niet zingen.Als ik een kind had gehad zou dat van ellende de hele dag hebben liggen huilen.

10-04-2017 18:58:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.774

OTindex: 13.681

@Mamsie : Ja. Maar hij vergeet steeds om hem mee te nemen

10-04-2017 19:26:16 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.859

OTindex: 673

@Mamsie @Emmo , klopt, die ligt ergens in de kast, die wil ik nieuw houden

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: