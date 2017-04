Achterliggende verhaal apenmeisje

Het verhaal van het 'apenmeisje' dat vorige week in de Indiase jungle werd ontdekt, is in werkelijkheid waarschijnlijk heel wat triester dan d

10-04-2017 16:10:32 Hisoka

10-04-2017 16:46:35 Hisoka

Wat kunnen mensen toch medogenloos zijn. Ik hoop dat het een hele zware keuze voor de ouders is geweest. @Emmo : Dank je.Wat kunnen mensen toch medogenloos zijn. Ik hoop dat het een hele zware keuze voor de ouders is geweest.

10-04-2017 17:05:05 allone

@Hisoka : ik weet niet of ze echt medogenloos zijn, of dat de omstandigheden er voor zorgen dat ze zo handelen.. misschien konden ze niet anders.

10-04-2017 18:11:34 HHWB

S Sommige mensen in India hebben nauwelijks of eigenlijk geen geld voor zich zelf.



Een gehandicapt kind kost eenmaal meer geld dan een niet gehandicapt kind. Ook gezien het kind later de zorg van de ouders op zich neemt. Een gehandicapt kindje kan dat niet... in deze vorm dan wel te verstaan.



Wellicht hoopte de ouders dat het kind dit niet zou overleven, zodat zij verder konden leven....

10-04-2017 19:31:14 kookgraag

Al met al is het toch in en in triest.

10-04-2017 19:33:43 allone

@HHWB : of zoals nu afgelopen is: het kind in een tehuis waar het -hopelijk- goed verzorgd kan worden.

