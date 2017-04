Paniek om gehackt luchtalarm in Dallas

De 156 luchtalarmen die waarschuwen voor calamiteiten in het Amerikaanse Dallas gingen zaterdagnacht maar liefst 15 keer af. Duizenden inwoners belden het alarmnummer, onder andere uit angst voor een bomaanval.



Het alarmsysteem bleek te zijn gehackt. Door de hack gingen de sirenes vrijdagavond om 23.40 uur voor het eerst af. Ze werden snel uitgezet door de beheerders van het alarm, maar de aanval ging door tot 1.20 uur. In die paar uur klonk het alarm met tussenpozen 15 keer, meldt The New York Times.



De sirenes waarschuwen normaal voor gevaarlijk weer of andere dreigingen. Meerdere mensen vreesden een aanslag. De hulpdiensten werden dan ook overspoeld door bezorgde telefoontjes van inwoners. Zo werd het noodnummer 911 minstens 4400 keer gebeld, het dubbele van een gewone nacht.



Autoriteiten willen om 'veiligheidsredenen' niet veel zeggen over de hack behalve dat die lokaal was. "We geloven dat de hack werd uitgevoerd in de regio, want je moet in de buurt van ons signaal zijn om dit voor elkaar te krijgen", aldus een woordvoerder, die zegt de zorgen van inwoners wel te begrijpen na de Amerikaanse luchtaanval op een Syrische legerbasis.



Het alarmsysteem lag gisteren nog uit de lucht. De beheerders hopen dat ze het systeem aan het einde van het weekend weer operationeel krijgen. "We hebben meerdere experts gesproken", zegt één van de beheerders. "Wat hier is gebeurd, is echt heel zeldzaam."

Reacties

10-04-2017 14:27:53 mithe

Senior lid

WMRindex: 212

OTindex: 3

Wnplts: Dordrecht

Ergens vind ik het wel geinig. Ik las dat de "hack" amper hacken te noemen is, omdat er alleen een radio signaal werd afgegeven. En de palen gaan dan verder zonder Security af.



Security through obscurity.

10-04-2017 15:57:21 allone

Stamgast



WMRindex: 26.842

OTindex: 56.669

woensdag gehaktdag..

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: