Insluiper Artis verloor testikel

AMSTERDAM - Een insluiper in Artis is onlangs een teelbal kwijtgeraakt doordat hij zichzelf op het hek had gespietst. „Wij hebben hem daarvan af moete

Reacties

10-04-2017 10:07:05 Elanthiel

T Da's ballen ... euh .. balen.

10-04-2017 11:26:03 submarine

Hij snapte er geen bal van dat hij met zijn balorige en baldadige gedrag, de bal kon verwachten.

10-04-2017 11:29:52 allone

@submarine : t is duidelijk, hij wist er de ballen van.. hij zal nu wel balen

