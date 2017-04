Hakkenplicht afgeschaft voor Canadese serveersters

Goed nieuws voor serveersters in de Canadese staat British Columbia. Zij hoeven niet langer verplicht hakken te dragen tijdens hun werk.



Volgens de regering is de hakkenplicht discriminerend en bovendien gevaarlijk, omdat je op hakken makkelijker uit kan glijden. Dat heeft de regering van British Columbia bekendgemaakt, meldt de BBC.



Ze vindt dat op de werkvloer schoenen de werknemer vooral in staat moeten stellen om veilig te kunnen werken. Met name in restaurants gelden in Canada vaak strikte kledingeisen voor vrouwelijke werknemers.



In British Columbia woedt al maanden een verwoed debat over de hakkenplicht. Een initiatiefwet heeft er nu uiteindelijk voor gezorgd dat werkgevers geen schoeisel met hakken mogen eisen van hun vrouwelijke employees.



Ook in Engeland is er discussie over kledingvoorschriften voor vrouwelijke werknemers. Aanleiding was receptioniste Nicola Thorp, die naar huis gestuurd werd omdat ze op platte schoenen op haar werk kwam.



Volgens de kledingvoorschriften van het bedrijf waar ze werkte mocht ze geen uitgroei hebben, moest ze haar make-up regelmatig bijwerken en moest ze hakken van 5 tot 10 centimeter dragen.



Ze startte een petitie en de Britse regering heeft al aangegeven te gaan onderzoeken of dit soort kledingvoorschriften in Engeland verboden kan worden.

Reacties

10-04-2017 09:58:28 Mamsie

Het is toch te zot voor woorden dat iemand die de hele dag heen en weer moet lopen, dat zou moeten doen op schoenen die daar helemaal niet geschikt voor zijn.

Niet dingen klakkeloos overnemen van Britten. BC is geen staat, maar een provincie. Enne employees = medewerkersNiet dingen klakkeloos overnemen van Britten.

hun vrouwen er sexy uit zien met hoge hakken.



Kan niet wachten tot de topvrouwen de mannen in hun bedrijf verplichten om er Nee, het is heel logisch, als de regels worden bepaald door de oude mannen aan de top die vinden datvrouwen er sexy uit zien met hoge hakken.Kan niet wachten tot de topvrouwen de mannen in hun bedrijf verplichten om er zo bij te lopen.

@FramBoos : Employé (vrouwelijke vorm: employee) is een leenwoord uit het Frans en wordt al enkele eeuwen als een correct Nederlands woord beschouwd. Het is dus absoluut niet fout om dit woord te gebruiken. (De aanduiding 'vrouwelijke employees' is uiteraard wel een pleonasme.)

