Ouders stelen in bijzijn dochter speelgoedauto

Een man en vrouw hebben zondagmiddag, in het bijzijn van hun jonge dochter, een speelgoedauto gestolen uit Stadsboerderij Beeklust in Almelo. Tot afgrijzen van Mark Brinks van de kinderboerderij. "Dat je zoiets doet waar je kind bij is..."Brinks, vrijwilliger van de Stadsboerderij, was op zondagmiddag de stallen aan het schoonmaken, toen hij een man, vrouw en hun dochtertje zag wegfietsen. Aan de hand had de vrouw het rode speelgoedautootje (zie foto ). "Ik dacht nog; zo eentje hebben wij ook." Brinks verliet de stal, ging kijken en zag dat het autootje weg was. "Ik ben nog naar de weg gelopen, maar ze waren er al vandoor."Hij kan er met zijn hoofd niet bij dat iemand zoiets doet. "Lef hebben ze wel. Ik snap dat ze het een leuk ding vinden, heel veel kinderen die hier komen spelen ermee. Soms is er zelfs een wachtrij. Maar als je hem bijvoorbeeld wil lenen, vraag dat dan. Dan kunnen we misschien iets regelen."De Stadsboerderij doet een beroep op het stel dat het karretje meenam: 'Wij vinden het helemaal goed dat je dochter er mee speelt op de boerderij, maar dat betekent natuurlijk niet dat je hem mee naar huis mag nemen', schrijft het op Facebook. 'Wij hopen dat je zo eerlijk bent om hem zo spoedig mogelijk terug te brengen. Anders zijn wij genoodzaakt aangifte te doen.'Op Facebook wordt het bericht massaal gedeeld; een grote groep reageerders spreekt haar verbazing uit over de diefstal, maar de Stadsboerderij heeft ook al meerdere nieuwe karretjes aangeboden gekregen. En dat doet Brinks goed. "Want heel veel kinderen spelen er mee. Dat het een oud en verkleurd ding is, maakt die kinderen niets uit."