Het weer bepaalt entreeprijs van zwembad

Hoe slechter het weer, hoe beter de prijs van een entreekaartje voor het buitenzwembad in Almelo. Met die opmerkelijke actie hoopt het Sportpark zwemmers ook op koudere dagen te bewegen om een duik in het buitenbad te nemen.



Nee, het is geen grap, garandeert Bas Spijkerman. "Maar ik snap dat de datum wellicht wat ongelukkig is..." De actie startte namelijk zaterdag, op 1 april.



"We willen mensen tegemoet komen, stimuleren dat ze ook met slecht weer naar het zwembad gaan", legt Spijkerman uit. Hij is sinds kort manager van het Sportpark Almelo. "Maar het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten; wij willen ook dat het bad het hele seizoen goed gevuld is."



Het reguliere tarief is 3,50 euro voor kinderen en 4,30 euro voor volwassenen en dat blijft het ook als het kwik boven de 21 graden komt. Maar wanneer het kouder is, wordt het zwemmen een paar euro goedkoper.



Medewerkers van het Sportpark gaan de temperatuur op een vastgesteld tijdstip op de dag meten, en deze temperatuur - met de mogelijke korting - delen op sociale media als Instagram, Facebook en Snapchat. Daarmee wil het zwembad vooral jongeren bereiken. Momenteel is het buitenbad nog gesloten, het wordt op 15 mei geopend. De temperatuuractie loopt vanaf die datum tot en met 21 juli.



Zaterdag begon het zwembad met de voorverkoop van abonnementen voor het zomerseizoen, dat dit jaar van 15 mei tot medio september duurt. En natuurlijk raadt Spijkerman aan vooral een abonnement aan te schaffen, als je veel zwemt. "Want dan ben je altijd voordeliger uit."

