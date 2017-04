Rijk wil geld van dode bankklant

Het Rijk wil dat banken en verzekeraars de slapende tegoeden van overleden klanten overdragen aan de overheid. Nu mogen financiŽle instellingen het geld houden als zich nooit een erfgenaam meldt. Waarschijnlijk gaat het om vele miljoenen euro's.



Demissionair minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken roept banken en verzekeraars op een voorbeeld te nemen aan het moederbedrijf van SNS, ASN Bank en RegioBank. Dat heeft zich vorige maand vrijwillig gemeld bij het Rijksvastgoedbedrijf, dat namens de overheid onbeheerde nalatenschappen beheert en speurt naar erfgenamen.



,,Nu is het nog zo dat banken niet actief op zoek gaan naar eventuele nabestaanden van een overleden klant", zegt een woordvoerder van Plasterk. ,,Als zich nooit iemand meldt, vervalt het tegoed op een gegeven moment aan de bank. We juichen het toe dat er nu een bank is die deze situatie vrijwillig wil veranderen."



Plasterk wil dat ook andere banken en verzekeraars hun slapende tegoeden overdragen of aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf. ,,Elke vorm van samenwerking is wenselijk", zegt zijn woordvoerder. ,,Als het er maar toe leidt dat meer erfgenamen krijgen waar ze recht op hebben."



Speciale kas

In BelgiŽ zijn banken wettelijk verplicht om slapende tegoeden over te dragen aan de overheid. In een speciale kas zit inmiddels ruim 400 miljoen euro. Het is niet bekend hoeveel geld Nederlandse overledenen nog op de bank hebben staan.



Het moederbedrijf van SNS, ASN Bank en RegioBank - in handen van de Staat - telt elk jaar tientallen klanten die volgens de eigen administratie 115 jaar oud zouden zijn. ,,Wij vermoeden dat die mensen zijn overleden, maar dat weten we niet 100 procent zeker", zegt een woordvoerder. ,,We hebben namelijk zeer beperkt toegang tot registers, zoals de gemeentelijke basisadministratie. Als je redelijkerwijs kan vermoeden dat iemand is overleden, vinden wij dat er actief gezocht moet worden naar erfgenamen."



Sinds 2014 is er in Nederland een loket Slapende Tegoeden. Daar kunnen erfgenamen zich altijd melden als zij vermoeden dat er een slapende bankrekening is. ,,Het idee om de namen van klanten met slapende tegoeden die 115 jaar zijn over te dragen aan het Rijksvastgoedbedrijf, is nieuw", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken. De NVB gaat het met haar leden bespreken.

Reacties

09-04-2017 18:20:22 GroteMop1983

Oudgediende



Leuk voor die banken, maar als er op die rekeningen alleen maar schulden staan?

09-04-2017 18:25:33 stora

Oudgediende



Ik ben het helemaal met het Rijk eens.

Het kan toch nooit de bedoeling zijn dat banken dat geld van overleden mensen uiteindelijk in hun eigen zak stoppen.

Nu wordt er actief gezocht naar nabestaanden van de overledene en anders vervalt het geld uiteindelijk aan de BV Nederland.

09-04-2017 18:33:37 Emmo

Stamgast



Anders zou het zomaar kunnen dat:

a: de bonussen, vergoedingen en uitkeringen aan het (hogere) personeel mogelijk niet volledig uitbetaald zouden kunnen worden

b: De kans op een levensgrote kredietcrises weer volledig aanwezig is. Dit zou wederom ten gevolge hebben dat de de instituten voornoemd met belastinggeld overeind moeten worden gehouden. ie: de bonussen, vergoedingen en uitkeringen zouden door een dergelijke crises in gevaar kunnen komen. @stora : Ik denk dat de vereniging van bancaire instituten het niet met je eens is. Niet alleen wensen deze de tegoeden van overleden personen ten eigen bate benutten, ook van personen die nog in dit ondermaanse verkeren dienen de tegoeden met de meeste spoed aan de bancaire instituten voornoemd te worden overgedragen.Anders zou het zomaar kunnen dat:a: de bonussen, vergoedingen en uitkeringen aan het (hogere) personeel mogelijk niet volledig uitbetaald zouden kunnen wordenb: De kans op een levensgrote kredietcrises weer volledig aanwezig is. Dit zou wederom ten gevolge hebben dat de de instituten voornoemd met belastinggeld overeind moeten worden gehouden. ie: de bonussen, vergoedingen en uitkeringen zouden door een dergelijke crises in gevaar kunnen komen.

09-04-2017 18:39:27 stora

Oudgediende



Over een tijdje moet je geld betalen als je je spaargeld erop parkeert.

@Emmo , misschien moet men maar eens zo'n instituut laten omvallen.Over een tijdje moet je geld betalen als je je spaargeld erop parkeert.

