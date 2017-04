Cameras aangetroffen op damestoiletten

Op twee damestoiletten op het terrein van de Brightland Chemelot Campus in Geleen zijn camera’s aangetroffen. De campus heeft aangifte gedaan bij de politie. Die heeft de zaak in onderzoek.



Naar aanleiding van de ontdekking van de camera’s zijn ook de andere toiletten op het bedrijventerrein onderzocht. Die inspectie heeft niets opgeleverd.



Brightland Chemelot heeft het personeel via een nieuwsbrief geïnformeerd over de vondst van de camera’s. Daarin worden medewerkers ook opgeroepen alert te zijn en verdachte zaken te melden.



Campus-woordvoerder Klaas Bos zegt geen nadere mededelingen te kunnen doen. "De zaak ligt nu in handen van de recherche. Ik denk niet dat die het op prijs stellen als wij hierover gaan communiceren." Het is onbekend hoe lang de camera’s op de twee toiletten hebben gehangen.

