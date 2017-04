Tiener vindt man die maand vermist werd bij toeval in put

Een Britse tiener kreeg afgelopen week de schrik van zijn leven. Tijdens een wandeling met een vriendin in het bos bij het Engelse Plymbridge schreeuwde Izaak Eglington-Watts in een waterput. Hij verwachte zijn echo te horen, maar kreeg in plaats daarvan echt antwoord. James Thompson (51), was al ruim een maand vermist en riep vanuit de put naar hem terug.



De 19-jarige jongen legde het tafereel toevallig vast met de camera van zijn mobiele telefoon. ,,Ik was ontzettend bang. vertelt hij aan de krant Plymouth Herald. ,,Ik had niet verwacht dat er een reactie zou komen. Uit nieuwsgierigheid keek ik naar beneden, maar ik zag niets. Toch besloot hij naar beneden te klimmen.



Ook beneden zag hij eerst niets. ,,Ik scheen rond met de zaklamp van mijn telefoon en bleef roepen. Tot mijn verbazing kwam er weer een reactie en al snel zag ik de

man. Zijn vriendin waarschuwde vervolgens een aantal voorbijkomende

hardlopers. Die schakelden de politie in, waardoor Thompson uit de put gered kon worden.



Volgens de politie zat de man al ruim een week vast in de put en was hij op sterven na dood. James Thompson was al sinds begin maart vermist. Na zijn verdwijning zou hij in de bossen geleefd hebben. Toen hij zijn enkel verstuikte zocht hij beschutting in de put. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend.

We weten wel dat hij niet in de put zit. We weten wel dat hij niet in de put zit.

