Boete dreigt voor Groningse ouderen die zelf lekker eten bestellen

Strijdbare senioren in Groningen hebben mot met de directie van hun serviceflat. Die eist dat ze de opwarmmaaltijden eten die zorginstelling Zinn elke dag langsbrengt. Bewoners die toch kiezen voor 'lekkerder eten' van een andere bezorgdienst hangt een dwangsom van 500 euro per dag boven het hoofd.



Laat die kantonrechter maar komen", zegt de 88-jarige Jaap Pronk, voorzitter van de bewonersvereniging van de Vondelflat, tegen Editie NL. Zijn vrouw en hij (en ongeveer vijftien buren) eten 'illegale' warme maaltijden van De Jacobijn, een andere bezorgdienst dan de serviceflat heeft ingehuurd. Volgens Pronk mag dat gewoon.



Tot 2016 kookten koks elke dag een verse maaltijd in de Vondelflat, vertelt de voorzitter. "Toen de keuken weg was, kregen we de mededeling dat we keuzevrijheid hadden. Mijn vrouw en ik hebben bijna een jaar lang zelf gekookt. Andere bewoners haalden hun maaltijd bij de Albert Heijn of bijvoorbeeld bij de Chinees."



In plaats van de keuken kwam een cateraar, een grote zorginstelling die ook opwarmmaaltijden kan leveren. Pronk: "Daar maakt een gedeelte van de mensen nog altijd gebruik van. Er zijn klachten, maar sommigen zeggen dat ze het best wel goed vinden. Smaken verschillen nou eenmaal."



Bij een proeverij ontdekten Pronk en zijn vrouw het eten van De Jacobijn, waar ze nu ongeveer drie maaltijden per week een warme maaltijd van krijgen. "Echte jus en niet uit een pakje", beschrijft een andere enthousiaste bewoner het verschil.



Dat ging goed tot de waarschuwingsbrieven van de directie kwamen dat het afgelopen moest zijn met andere cateraars. Officieel mogen de bezorgers van De Jacobijn de flat niet meer in. "Nou breekt mijn klomp", was de reactie van Pronk. "Geen eigen keuken meer, een jaar lang zelf gekookt en nu riskeren we een dwangsom. Wij hebben keuzevrijheid en nu wordt plotseling een dictaat gesteld door de directeur."



De Vondelflat is een serviceflat, is de reactie van interim-directeur Berend Lugies op RTV Noord. Dat betekent dat de huur, de maaltijdservice, huishoudelijke werk en de receptie aan elkaar gekoppeld zijn. "Als je de maaltijden ergens anders vandaan gaat halen, gaat het hele concept onderuit. De bewoners hebben een huurcontract getekend. In de algemene voorwaarden staat dat ze maaltijden, thuiszorg en receptiediensten moeten afnemen."



De directeur vindt het jammer dat het tot een maaltijdrel is gekomen. "We hebben de bewoners gewaarschuwd, eerst met een algemene brief, toen met individuele brieven en daarna met de boodschap dat er een dwangsom aankomt. Als we niet stoppen met dit gedoe, betekent het dat we bij de rechter uitkomen. En dat wil ik helemaal niet. Ik hoop dat het goed komt."



Bewoner Pronk denkt er hetzelfde over. Hij hoopt op een vredige oplossing. "Zo'n bedreiging van een advocaat zit toch niet lekker, ook al denken we dat we een goede zaak hebben."

