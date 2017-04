Vader geeft baby de fles op de tribune

Ruim 12.000 toeschouwers zagen Roda donderdagavond spelen tegen PEC Zwolle, maar één supporter op de tribune in Kerkrade viel wel heel erg op.De man stond namelijk met een baby op de arm naar de wedstrijd te kijken.Het kind kreeg de fles, terwijl papa ondertussen gewoon de wedstrijd kon volgen. Het opmerkelijke tafereel werd door een oplettende cameraman in beeld gebracht, tot hilariteit van veel toeschouwers op social media. Pa en kind konden overigens vrolijk naar huis, want Roda wist de wedstrijd op het allerlaatste moment nog te winnen.