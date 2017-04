Abnormaal lange baard nu verboden in Chinese regio

Weigeren om naar de staatsomroep te kijken, mag ook niet meer.



China heeft voor de westelijke regio Xinjiang nieuwe regels opgesteld waarmee de regering naar eigen zeggen “islamitisch extremisme wil bestrijden”. Voortaan zijn in het voor ongeveer 50 procent door moslims bevolkte gebied ‘abnormaal’ lange baarden illegaal, evenals het dragen van de gezichtssluier in openbare ruimtes en weigeren om naar de staatstelevisie te kijken.



Verder is het vanaf heden verboden om kinderen te belemmeren om overheidsonderwijs te volgen, verzet tegen het beleid van gezinsplanning, het met opzet beschadigen van officiële documenten en trouwen via louter religieuze procedures, meldt de BBC. De maatregelen vormen een aanvulling op overeenkomstige wetgeving die eerder al is ingevoerd.



Xinjiang is het thuisland van de Oeigoeren, een Turks-islamitisch volk dat naar eigen zeggen al geruime tijd kampt met religieuze repressie door de autoriteiten. In het gebied vonden de laatste jaren bloedige confrontaties plaats tussen moslims en de regering.



Beijing geeft islamitische militanten en separatisten de schuld van het geweld, terwijl mensenrechtenorganisaties juist de repressieve maatregelen als oorzaak van de onlusten zien. Het beleid zou sommige Oeigoeren tot extremisme drijven, aldus de redenering.

Reacties

07-04-2017 17:26:05 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.107

OTindex: 127

S Wist niet dat WMR een propaganda site was...

07-04-2017 17:35:31 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.205

OTindex: 25.488

@HHWB : Vind jij het dan niet raar dat een lange baard verboden wordt?

07-04-2017 17:52:52 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.107

OTindex: 127

S @Sjaak : Nee, dit is belachelijk natuurlijk van de regering van China.... En of het helpt om deze mensen om te turnen in nette Chinese mensen is voor mij ook nog maar de vraag...

