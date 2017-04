Keizersgracht meer waard dan heel Terschelling

De markt voor miljoenenwoningen explodeert. Nog nooit waren er zoveel huizen in Nederland één miljoen euro of meer waard.Dat blijkt uit onderzoek van Calcasa, een technologiebedrijf dat zich specialiseert in de waardering van onroerend goed. Ons land telt nu ruim 48.000 woningen van een miljoen euro of meer. Van een luxueus woonhuis met 20 paardenstallen in het Twentse Zenderen tot een appartement van 208 m2 aan de Amsterdamse Keizersgracht.Keizersgracht meer waard dan TerschellingAan die gracht struikel je overigens over de panden die gepeperd geprijsd zijn. Er staan 281 woningen die 1 miljoen euro of meer waard zijn. En daarmee is de totale waarde van de huizen op de Keizersgracht groter dan die van alle koopwoningen op heel Terschelling.De reden voor de stijging van het aantal miljoenenwoningen is niet zo verwonderlijk. Het gaat goed met de economie, en dus trekt ook de huizenmarkt aan. Maar voor eigenaren van miljoenenhuizen gaat het nog nét iets beter. Gemiddeld stegen de huizenprijzen vorig jaar met 5,5 procent, bij huizen die meer waard zijn dan 1 miljoen euro was die stijging 6,9 procent.Konijnenlaan in Wassenaar het duurstDe duurste straat van Nederland is nog altijd de Konijnenlaan in Wassenaar, net als vorig jaar. Daar vind je bijvoorbeeld deze 'stijlvolle vrijstaande villa met karakter' voor bijna vier miljoen euro of dit moderne omheinde pandje voor ruim 1,3 miljoen euro.In Blaricum is het aandeel miljoenenvilla's op het totaal juist weer het hoogst. Voor 32 procent van de huizen daar moet je een zevencijferig bedrag neerleggen.