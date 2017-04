Tijgerwelpen in kist op vliegveld op sterven na dood

Op het vliegveld van Beiroet in Libanon is een kist gevonden die daar al een week ongeopend stond. Bij het openen troffen medewerkers van het vliegveld drie ondervoede en dorstige tijgerwelpjes aan.De tijgertjes kwamen uit Oekraïne en waren onderweg naar een dierentuin in Syrië. Nergens was aangegeven dat er levende dieren in de kist zaten. De kist is in Beiroet wel uitgeladen, maar om onduidelijke redenen niet in het volgende vliegtuig naar de eindbestemming gezet. Pas na zeven dagen ontdekten medewerkers de kist en troffen dus de drie welpjes aan.Maden en uitwerpselenDe vier maanden oude tijgertjes waren er ernstig aan toe. Ze hadden een lange tijd in de doos gezeten – vermoedelijk langer dan de zeven dagen die ze op het vliegveld hebben gestaan – zonder eten, en hadden uitslag op hun vacht en pootjes.Omdat de welpjes nergens heen konden, lag de kist vol met poep en plas. Zo erg zelfs, dat hun pootjes helemaal rood waren van hun eigen plas, waar ze noodgedwongen in moest staan. Ook kropen er allemaal maden in hun poep.OpgevangenNa de vondst werd een speciale dokter ingevlogen om de dieren te onderzoeken. Hij heeft ze gevaccineerd en onderdak gegeven bij Animals Lebanon, een organisatie die dieren opvangt.De tijgers hadden nog geen naam, dus zijn ze vernoemd naar de mensen die hebben geholpen om de tijgertjes te redden. Het oudste meisje heet May, haar zusje Tania en hun broertje heet Antoun.Handel in exotische dierenOp de kist stond geen informatie over de afzender. Dat past goed in het plaatje van de exotische dieren handel. Tijgers zijn beschermde dieren, en mogen alleen onder specifieke omstandigheden worden vervoerd en verhandeld.Tijgers zijn duizenden euro’s waard op de zwarte markt, en dat is ook waar deze welpjes vandaan komen. Na onderzoek – één van de welpjes bleek te zijn gechipt – is gebleken dat de tijgertjes zijn verstuurd door een onafhankelijke dierenhandelaar. Hij wil de dieren graag terug, maar Animals Lebanon piekert er niet over.De drie tijgertjes worden tot nog onbekende tijd beschermd door Animals Lebanon, waarna de rechter zal bepalen of ze uiteindelijk toch naar de dierentuin in Syrië gaan, of mogen blijven in Libanon.