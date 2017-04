Stel wint voor derde keer in loterij

Barbara en Douglas Fink hebben over geluk niet te klagen. Het Canadese stel won sinds 1989 al drie keer bij een loterij.



Het stel was voor het eerst succesvol in 1989, zo schrijf De Telegraaf. Toen wonnen de Canadezen omgerekend 90.000 euro. In 2010 was het weer raak. Nu moest het stel genoegen nemen met een 'bescheiden' 70.000 euro.



Maar ook daarmee was de koek nog niet op. In februari van dit jaar was er namelijk nog de absolute klapper voor het koppel. Liefst 5,7 miljoen euro wonnen Douglad en Barbara dit keer.



Barbara was diegene die als eerste ontdekte dat ze een grote prijs hadden gewonnen, weet de krant. Ze belde haar man die eerst niet te bereiken was. "Hij nam in eerste instantie niet op. Dus vijf minuten later belde ik weer en toen nam hij wel op. En toen zei ik dat het mij weer gelukt was", vertelt ze aan de loterij.



Het stel laat weten het een deel van het geld naar de kinderen en kleinkinderen gaat, maar zelf gaan ze ook reizen en op zoek naar een nieuwe woning.

Reacties

07-04-2017 12:35:26 allone

Stamgast



WMRindex: 26.759

OTindex: 56.614

Quote:

dat het mij weer gelukt was hoe leer je zoiets? hoe leer je zoiets?

07-04-2017 12:39:00 kookgraag

Genoegen nemen met 70.000 euro????.Ze mogen het vandaag nog bij mij in de brievenbus gooien.

07-04-2017 12:47:53 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.839

OTindex: 669



Je moet op het juiste moment op de juiste plek zijn.

En dat was mij vorige maand gelukt.

Ik had de geweldige prijs van 1 euro gewonnen.. @allone , dat kan je niet leren.Je moet op het juiste moment op de juiste plek zijn.En dat was mij vorige maand gelukt.Ik had de geweldige prijs van 1 euro gewonnen..

07-04-2017 13:05:31 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.712

OTindex: 13.633



Ik speel niet mee.

De enige manier om aan een loterij wat te verdienen is door er zelf een te organiseren. @stora : Ik weet in ieder geval zeker dat ik nooit iets zal winnen.Ik speel niet mee.De enige manier om aan een loterij wat te verdienen is door er zelf een te organiseren.

07-04-2017 13:09:08 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.839

OTindex: 669

@Emmo , en dan zelf het lot nemen waar de hoofdprijs op valt

07-04-2017 13:18:46 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.839

OTindex: 669

@Emmo , vandaar dat je elke keer een cruise maakt over de wereldzeeën

07-04-2017 14:04:08 Hisoka

Erelid



WMRindex: 895

OTindex: 975

@kookgraag : tuurlijk, 70 000 euro is leuk maar niet levens veranderend vergeleken met wat je met 5 miljoen kan.

07-04-2017 17:40:33 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.107

OTindex: 127

S Leuk voor hen!

