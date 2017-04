Agenten maken stevige lunch voor bejaarde man

Dat de politie niet alleen boeven vangt en bekeuringen uitschrijft, bleek woensdag maar weer. Toen verzorgden twee agenten een lunch voor een heer op leeftijd.



Agenten kregen een melding dat bewoners van Amstelveen zich zorgen maakten om hun bejaarde buurman. Die werd al enige tijd vermist.



Gelukkig werd hij niet veel later door handhavers van de gemeente in Amstelveen gevonden. Omdat hij slecht te been was, hebben heeft de politie hem thuisgebracht. Daar aangekomen vertelde de man dat hij al een tijdje niets had gegeten en wel wat kon gebruiken.



De agenten twijfelden geen moment en togen naar zijn keuken. Daar maakten ze een broodje ei voor hem. "De man stelde dit zeer op prijs en gaf ons een duimpje", schrijft de politie op Facebook. "Wij kunnen onze ochtenddienst met een goed gevoel afsluiten."

