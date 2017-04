Man bijt agent in vinger

Een agressieve hondenbezitter heeft een politieagent woensdagmiddag in zijn vinger gebeten, nadat de honden mee moesten met de dierenambulance.



Agenten zagen de eigenaar samen met een ander met twee gemuilkorfde honden lopen. Het tweetal werd nog gezocht, waarop de politie besloot ze mee te nemen naar het bureau. Ondertussen begonnen de hondeneigenaren hun dieren op te hitsen en werden ze zelf ook steeds agressiever.



Uiteindelijk werd het duo aangehouden, maar wist een van de verdachten in een opstootje met de dienders een agent in zijn vinger te bijten. Hij is in het ziekenhuis behandeld en zal aangifte doen van mishandeling.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: