Marmite kalmeert brein

Marmite op brood, sommige mensen zijn liefhebbers, anderen vinden het smerig. Het hartige Britse gistextract lijkt de werking van de hersenen enigszins te kalmeren. Bij proefpersonen die een maand lang elke dag een theelepel van de pasta kregen, bleek de elektrische activiteit van het brein in reactie op een prikkel via het oog ongeveer 30 procent lager te liggen dan bij deelnemers die een theelepel pindakaas kregen.Onderzoekers van de universiteit van York die dit experiment uitvoerden, stellen dat er in Marmite veel vitamine B12 zit. Het lichaam gebruikt dit om de signaalstof GABA (gamma-aminoboterzuur) te maken. Dit GABA remt de hersencellen, het bindt aan neuronen en vermindert hun activiteit, wat meer evenwicht in de hersenen veroorzaakt.