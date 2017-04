Heldhaftige hond redt bruiloftsgasten van zelfmoordaanslag

Een hond heeft in Nigeria voorkomen dat er doden vielen bij een zelfmoordaanslag op de gasten van een bruiloft. Het dier hield de aanslagpleger tegen.



De gasten waren op een bruiloft in het Nigeriaanse dorp Belbelo, toen een tienermeisje zich probeerde op te blazen, schrijft Sky News.



Het meisje probeerde in de buurt te komen van de gasten, toen de hond haar aanviel. "Ze moest daardoor haar bom laten ontploffen, terwijl ze vocht met de hond", zegt de politie.



Dankzij de hond kon ze zich niet opblazen tussen de mensen. Geen van de gasten raakte gewond, maar de hond overleefde de aanslag niet.



De zelfmoordterrorist was waarschijnlijk gestuurd door terreurorganisatie Boko Haram. Die groep zet vaker vrouwen en meisjes in als 'menselijke bommen'. In april ontvoerde Boko Haram 200 schoolmeisjes. Een paar van hen zijn inmiddels teruggevonden.

Reacties

06-04-2017 17:21:25 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.392

OTindex: 53.468

bello .

Het meisje met de bom is 'gelukkig' zonder slachtoffers heengegaan.

Arm kind, gehersenspoeld en geïndoctrineerd door een schurkenbende. Die hond heette zeker BelHet meisje met de bom is 'gelukkig' zonder slachtoffers heengegaan.Arm kind, gehersenspoeld en geïndoctrineerd door een schurkenbende.

06-04-2017 18:46:51 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.831

OTindex: 669



Waarom vragen ze geen hulp aan de omstanders en dat ze melden dat ze een bom bij zich hebben.

Of zouden ze echt zo gehersenspoeld zijn zoals Ik vraag me af of die meiden wel dood willen.Waarom vragen ze geen hulp aan de omstanders en dat ze melden dat ze een bom bij zich hebben.Of zouden ze echt zo gehersenspoeld zijn zoals @Mamsie zegt.

06-04-2017 19:03:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.689

OTindex: 13.611

@stora : Het gebeurt ook nog wel dat die dingen op afstand bestuurd worden, soms zelfs zonder dat de pleger het weet. Ook worden er wel bedreigingen geuit. Als je dat niet doet, dan nemen we je familie, vrienden, of zo, te grazen.

06-04-2017 19:06:04 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.831

OTindex: 669



@Emmo , op afstand besturen lijkt me wel logisch, anders moeten die kinderen of vrouwen er toch heel angstig uitzien.

06-04-2017 19:33:53 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.392

OTindex: 53.468

@stora : Welnee, die jonge mensen wordt eindeloos voorgehouden dat een martelaarsdood het ultieme doel is en dat de postmortale beloningen alle doorgemaakte ontberingen ruimschoots zullen compenseren.

06-04-2017 21:52:24 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.195

OTindex: 54

De meeste handelen onder invloed van flinke dosis harddrugs dus weten eigenlijk niet waar ze bezig mee zijn.

