Jake moet triatlons voltooien om in leven te blijven

Twee jaar geleden kreeg Jake de diagnose. Hij heeft een dodelijke ziekte die ervoor zorgt dat hij steeds dikker wordt ondanks zijn gezonde manier van eten en zijn sportieve inspanningen. Maar één ding is zeker: wat het 8-jarige jongetje ook doet, hij zal vele kilo's aankomen door de aandoening die bij minder dan 100 mensen wereldwijd is vastgesteld.Jake lijdt aan het ROHHAD-syndroom waarbij obesitas snel optreedt in combinatie met hypoventilatie (een ademhalingsprobleem) en disregulatie van het autonome zenuwstelsel door een storing van het hormoonevenwicht (hypothalamusstoring). Artsen kunnen niet zeggen hoe lang het jongetje nog te leven heeft, maar geen enkele patiënt is ouder geworden dan 20 jaar.De aandoening kan eveneens leiden tot het ontstaan van tumoren. Zo heeft Jake al een gezwel op zijn rug gehad. Maar het kind geeft de moed niet op. Het jongetje heeft een ijzeren wil om te vechten. Hij leeft zo gezond als mogelijk en probeert superfit te blijven.,,Jake leidt een vrij normaal leven", zegt zijn moeder Maruska tegen de Britse krant Daily Mail. ,,Hij gaat naar school en hij drumt. Maar hij moet steeds opletten om niet ziek te worden. Een verkoudheid kan al snel tot complicaties leiden. Hij traint drie keer per week bij een triatlonvereniging voor jeugdige sporters. De sportvereniging is zoals een tweede familie voor hem."Volgens zijn trainer Matt Azzopardi is zijn jonge pupil ongelofelijk positief ingesteld, ontzettend gemotiveerd en toegewijd. ,,Iedereen ziet Jake graag. Het breekt mijn hart dat hij zo moet vechten om te overleven", aldus Azzopardi. ,,Ik zeg hem altijd dat hij erin moet blijven geloven en zijn best doen. Hij is een grote inspiratiebron voor velen.”