05-04-2017 15:36:37

Quote:

Ratten in vliegtuigen zijn niet zeldzaam, meestal komen ze via de bevoorrading aan boord

Laatste edit 05-04-2017 15:37

Ik vind het wel eigenaardig. Aan boord van schepen heb ik in de afgelopen 35 jaar twee keer een rat meegemaakt, beide keren via de lading. Nooit via de voeding.En voor zover ik weet zit de voeding voor in vliegtuigen in afgesloten bakken. Zo wordt het tenminste uitgeserveerd. Hoe daar dan een complete rat tussen verzeild kan raken is mij een raadsel.Alles is mogelijk natuurlijk, maar als dit frequent voorkomt moeten de luchtvaartmaatschappijen en hun leveranciers daar toch eens wat meer aandacht aan schenken.