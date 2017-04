Man verbetert spelling als dief in de nacht

De Britse ‘Grammar Vigilante’, een man die liever anoniem blijft, schuimt ’s nachts de straten af om foute opschriften van winkels te verbeteren. ‘Dat

05-04-2017 15:00:24



This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated.

Sorry about that.